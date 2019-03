70% de mujeres que trabajan en el campo, no son dueñas de sus bienes ejidales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La equidad de género, el reconocimiento de los derechos labores y sociales de la mujer en la actividad agropecuaria, es una lucha constante que deriva en avances no tan rápidos como quisiéramos, pues de acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, el 70 % de ellas, no es dueña de las parcelas en las que trabajan de manera conjunta con su pareja, así lo reveló la Maestra Leticia Díaz de León Torres, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, durante su ponencia “La Parcela de la Mujer”, que organizó el diputado José Manuel González Mota, en el Vestíbulo del Palacio Legislativo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Díaz de León Torres aseveró que de nada sirve si se reforma el marco legal, si los que tienen la obligación de aplicar la ley y hacer que la cumplan, no lo hacen; “porque las modificaciones y la actualización en la legislación ahí están”.

Sobre este punto, añadió que hace dos años se dio una jurisprudencia en un juicio de derecho agrario sobre la prescripción de bienes ejidales, la cual favorece a aquellas mujeres que trabajan su parcela y que decidan acudir al Tribunal Unitario Agrario para solicitar se les reconozca la propiedad de ese predio, pueden hacerlo sin problema alguno.

Sin embargo, la Magistrada lamentó que por desconocimiento que se tiene de la ley y de esa legislación, muchas mujeres en esa situación no emprenden ese procedimiento, pues en el Tribunal “sólo tengo un juicio de este tipo por desahogar”.

En su exposición, la funcionaria del Tribunal Unitario Agrario dio a conocer que en Aguascalientes, “de 493 comisarías ejidales que se registran en la entidad, sólo 15 están en manos de mujeres”, por lo que consideró que hay mucho tarea por hacer para que esta situación sea equitativa.

Durante su ponencia, la Magistrada Leticia Díaz de León Torres, tras reconocer avances en materia de equidad de género y salvaguarda de derechos de la mujer, lamentó que en las actividades agropecuarias “las condiciones laborales de la mujeres que trabajan en el campo, son totalmente desiguales con respecto a los hombres, pues mientras ellas cubren toda la jornada al igual que los hombres, aparte cuidan a sus hijos, hacen tareas domésticas y sin percibir un salario”.

Al dirigir su mensaje, el diputado José Manuel González Mota, afirmó que esta conferencia es un gran aporte para conocer a profundidad las situaciones reales que enfrentan las mujeres en la zona rural, en los ejidos principalmente.

El legislador consideró que es una asignatura pendiente consolidar la equidad de género en las actividades agropecuarias, pues la mayoría de ellas sufren el ‘machismo’ por parte de sus parejas y son, en muchos casos explotadas y utilizadas para beneficio de unos cuantos.

Por ello, resaltó González Mota, la importancia de que a las mujeres se les reconozcan sus derechos laborales y sociales en esta actividad, de que sean libres de tomar sus propias decisiones, ya que en la actualidad, su rol ha cambiado y merecen los mismos beneficios que los hombres.

En el presídium, se contó con la presencia de los diputados Erica Palomino Bernal y Cuauhtémoc Cardona Campos, además del Secretario General del Congreso del Estado, Juan Carlos Raya Gutiérrez.