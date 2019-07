7 de cada 10 quejas en la CEDH son contra policías municipales de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes acapara el 70 por ciento de las quejas que se han recibido en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA).

El titular del organismo, Asunción Gutiérrez Padilla, informó que en lo que va del 2019 se han recibido 250 quejas contra elementos policíacos del municipio capital.

Los principales motivos son las faltas a la integridad corporal, seguidos de la libertad personal y la seguridad jurídica.

Detalló que el restante 30% de las quejas que han recibido en este 2019 tienen que ver con faltas cometidas al abusan en las detenciones de policías estatales, ministeriales y algunos otros temas relacionados con autoridades de salud.

Por último, dijo que la CEDH está preocupada porque los policías modifiquen su actuación y no se excedan con los ciudadanos detenidos:

“Tampoco estamos empecinados en que no actúen los policías, no, al contrario aprobamos el uso de la fuerza, el policía debe cumplir con su función, únicamente que no se debe extralimitar”, finalizó el ombudsman.