6 señales que delatan que él sólo busca sexo sin compromisos

Estados Unidos.- ¿Será una relación duradera o tu chico solo quiere para pasar un rato? Es muy probable que cuando empiezas una relación no te preguntas si terminarás en el altar o si romperás en pocos meses. Es cierto que vivir el momento y no forzar las cosas es muy bueno para cualquier pareja que está conociéndose. Pero si sientes que te estás enamorando y que tu pareja se está convirtiendo en alguien muy especial, presta atención a ciertas conductas para que no te haga perder el tiempo o te rompa el corazón.

Estas son algunas señales de que más que de novia te quiere para pasar el rato:

1- Solo se relaciona vía texto

Nunca te llama, ni atiende cuando lo llamas. ¡Y eso es tan frustrante! No hay ninguna excusa para que no te llame, por más ocupado que esté, siempre tendrá al menos un minuto para marcarte y escuchar tu voz. Peor aun es cuando lo llamas y no te contesta, pero de inmediato te manda un texto. Si no demuestra un mínimo esfuerzo en comunicarse, no hay mucho que esperar.

2- No te presenta a sus amigos ni a sus colegas

Llevas tiempo con él y nunca te ha presentado “oficialmente” a sus amigos o colegas. Si eres una parte importante de su vida, no debería mantenerte en la oscuridad. Cuando una persona está enamorado, no lo esconde.

3- No te invita a citas, solo a encuentros

Fíjate si en lugar de recogerte en tu casa y llevarte a cenar te pide que lo encuentres a tal hora en el bar o que te vayas a dormir a su casa cuando salgas de bailar con tus amigas. Si solo propone encuentros, pero nunca te invita al cine, a comer, a pasear, etc., es porque quizá no te vea como su novia.

4- No te hace preguntas sobre tu vida

Alguien realmente interesado en tu persona querrá saber de ti, de tu familia, de tu trabajo. Querrá saber si te gusta ir al cine, a conciertos, si cocinas o si prefieres cenar afuera, si te gusta tu trabajo o si estás estudiando, etc. Si le interesas, habrá mucha más comunicación y no solo mensajitos de texto subidos de tono antes de irse a dormir.

5- No quiere conocer a tus amigos

Abre los ojos si la persona con la que estás teniendo una relación nunca quiere conocer a tus amigos. Pareciera que fuera el novio novia imaginaria que solo tú puedes ver. Una persona con buenas intenciones no se echará atrás a la hora de conocer a tus amigas, y aunque no todas le caigan bien, no se desaparece.

6- Cualquier cosa es prioridad, menos tú

Ten cuidado con aquellos que ponen todo por encima de ti: un partido de fútbol, ir a la peluquería, trabajar por la noche, ir al gym o salir con sus amigos. No deja espacio en su rutina para estar contigo y sólo te contacta cuando él puede o tiene un hueco en su calendario. Ese tipo de persona no vale la pena.