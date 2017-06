6 meses de gobierno de MOS: PRI y PRD cuestionan resultados en seguridad y empleo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El gobernador panista Martín Orozco Sandoval cumple seis meses al frente del Poder Ejecutivo de Aguascalientes, pero aún lejos de brindar resultados según consideran diputados en el Congreso del Estado.

Para la priista Josefina Moreno Pérez, no existe claridad de parte Orozco en torno a su reciente viaje a Alemania y también ha dejado que desear en materia de seguridad pública, “está para llorar”. En tanto que el perredista Iván Sánchez Nájera establece que no hay resultados en la estrategia económica y que la seguridad se está desbordando.

En contraparte, el panista Gustavo Báez Leos justifica que aún es pronto para hacer un parámetro acerca del actual gobierno y considera que ha debido lidiar con deudas de su antecesor el priista Carlos Lozano de la Torre.

PRI: “el gobierno está para llorar”

El pasado 1 de diciembre, Martín Orozco tomó protesta como gobernador de Aguascalientes, convirtiéndose en el tercer panista en asumir el Poder Ejecutivo del estado.

Durante este medio año, Orozco ya llevó a cabo un viaje de inversiones por Alemania, reconoció quebranto financiero en dependencias estatales como el área de vivienda, pero ha evitado tener enfrentamientos con sus antecesores en el cargo y el Palacio de Gobierno ha sido objeto de continuas manifestaciones de estudiantes normalistas.

Entrevistada en torno a estos primeros seis meses del gobernador, la diputada del PRI, Josefina Moreno Pérez, considera la administración estatal sigue quedando a deber en las expectativas de los aguascalentenses.

“Son seis meses donde vemos muchas deficiencias y la verdad está para llorar. Mejor deberían de poner especial atención en varios puntos, pues les hace falta mucho trabajo”, consideró.

– ¿En qué puntos?

– En seguridad. Hay asaltos y robos a casa habitación. También ya vemos narco mantas en la ciudad y creo que hay total desajuste en materia de seguridad pública.

Moreno Pérez puso en duda los resultados de la gira de inversiones por países europeos: “esas visitas a Alemania que no nos han informado ni qué, ni cómo, ni cuándo y aparte descuida lo que en verdad deben estar haciendo aquí”.

PAN: “Peña Nieto ha retrasado recursos”

Por su parte, el diputado del PAN, Gustavo Báez Leos, subrayó que estos seis meses no han sido un desperdicio.

“Yo creo que se está poniendo en orden la casa y en la recuperación de recursos. El (pasado) gobierno de Carlos Lozano perdió 140 millones de pesos en seguridad pública y hoy los recuperamos y serán invertidos para mejorar ese tema. Nos llegan cuestiones como el servicio 911 donde que hay a salir al barco, hay transparencia en obra pública, a pesar de que se retrasan los recursos en llegar como ha pasado en el gobierno de Peña Nieto”, aseveró.

El diputado del PAN pidió paciencia para que se vean los resultados: “no podemos pedir un cambio radical en los primeros cinco meses del año, en un esquema tan grande como es un gobierno del estado”.

No obstante, Báez reconoció deudas en materia de seguridad: “Tenemos problemas en delitos como robo a casa habitación, esto viene de tiempo atrás. Siento que la policía estatal sigue cubriendo las expectativas y el estado se encuentra blindando ante vecinos que tienen problemas muy graves de seguridad”.

– ¿Qué pasa con la entrega del Plan de Desarrollo?

– Ya se entregó, se tuvo que hacer modificaciones y comentarios a los 30 días y en su momento, los partidos no hicieron algún comentario y se ve como afirmativo.

PRD: ¿hacia dónde va este gobierno?

El legislador del PRD, Iván Sánchez Nájera, argumentó que si bien Martín Orozco se ha dedicado a cubrir hoyos del pasado gobierno de Carlos Lozano, ello no será justificante para dejar pasar el sexenio.

“Creo que ha faltado más claridad de hacia dónde quiere caminar este gobierno. Los primeros seis meses se han dedicado a apagar fuegos que le dejaron, pero ya después de tanto tiempo sería importante que viéramos a dónde va éste gobierno”, manifestó el perredista.

Sánchez Nájera recordó que el tema de desarrollo económico fue de las apuestas más fuertes que Orozco hizo en campaña “pero hasta hoy no hemos visto las grandes estrategias y el viaje a Alemania dejó resultados demasiado ambiguos”.

– ¿Seguridad y empleo serían las principales deudas?

– Me parece que en el tema de empleo lo vamos a medir a mediados de año. Pero me preocupa que de nuevo se apuesta por el giro automotriz y no es sano poner todos los huevos en una sola canasta pues dará resultados inmediatos, pero es una rueda de la fortuna a la que no podemos sentenciar a la población.

Iván Sánchez también demandó una estrategia de prevención al delito, “el tema de seguridad se está desbordando. El gobierno ha tapado problemas, pero no puede sobrevivir así. Ya se le fue la doceava parte de su gestión”.