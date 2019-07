515 trabajadores de Jo-Bar firmaron ya su finiquito

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un total de 515 trabajadores de Jo-Bar de 517, firmaron ya su finiquito con la empresa tras haber sido despedidos por la baja de contratos en Estados Unidos y solo dos personas no aceptaron lo que se les ofrecía, aunque de momento no han demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, reveló el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, Oziel Guerrero de Anda.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal refirió que dieron acompañamiento a los trabajadores, donde a groso modo se les entregaron como retiro sus prestaciones de ley, más un bono de indemnización de 15 días a tres meses y su respectiva prima de antigüedad, dependiendo de cada caso en particular.

Abundó en que fue un proceso tranquilo, donde los propios trabajadores ya conocían de la situación por la que estaba atravesando la empresa, donde previamente se habían dado algunos paros técnicos, por lo que conscientes de ello aceptaron la decisión al no tener margen de maniobra.

Según explicó, las negociaciones se dieron de manera directa entre empleado y empresa, sin embargo los asistió un módulo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ante quien una vez que platicaban y llegaban a acuerdos pasaban a firmar la aceptación del finiquito, esto también para liberar a la empresa de problemas legales laborales.