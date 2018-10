50% de presupuesto en CongresoAgs se va para pago de nómina: Serrano

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos la mitad del presupuesto en el Congreso del Estado se destina hacia el pago de nómina, reconoció el presidente del Comité de Administración, Alejandro Serrano Almanza.

“Hablamos de un 50 o de un 60 por ciento”, estableció el diputado por el Partido Acción Nacional en entrevista colectiva.

Serrano Almanza subrayó que el objetivo de la actual Legislatura es que estos recursos sean aprovechados, evitando que pudiera dispararse o establecer a qué trabajadores se están destinando.

“Lo que queremos es que no haya un incremento en cada una de las Legislaturas a fin de generar un presupuesto muy responsable, no sólo para nosotros sino para las próximas. Queremos hacer una revisión muy general, que no se nos infle mucho el tema del salario por un trabajador que pudiera no dar un buen resultado y mejor invertirle a una secretaría técnica que nos ayude en disminuir el rezago”, propuso.

El presidente del Comité de Administración calculó que el Congreso de Aguascalientes cuenta con 150 trabajadores, de los cuales 120 son de base. Con salarios mensuales que van desde ocho mil pesos hasta 48 mil que es el sueldo de los diputados.