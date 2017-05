5 pasos para incrementar tu inteligencia

Cultura Colectiva

¿Qué es lo que nos hace más inteligentes? Muchos aseguran que el cerebro es un músculo que hay que trabajar para lograr fortalecer y hacer más uniones cognitivas. Ortega y Gasset aseguraba que la mayor parte de los seres humanos tenía una capacidad intelectual muy superior a la que utilizaban; no tenemos duda de ello, pues aunque se ha comprobado que es un mito que sólo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, es verdad que en muchas ocasiones nos damos cuenta cuán sabios podríamos ser si tan sólo nos esforzáramos un poco más.

Probablemente lo que no te mate te haga más inteligente, porque así como cada vivencia nos enseña un poco más de la vida, aprendemos a reflejar ese conocimiento en ámbitos que a veces ni siquiera imaginábamos que tenían relación. Muchos también consideraban que la inteligencia era una capacidad con la que se nacía, simple genética, por lo que no era posible ampliarla. Programas especializados intentaban incrementar la inteligencia de los niños pero no tenían el éxito esperado y una vez que se acababa el programa, los niveles cognitivos se reducían nuevamente.



Sin embargo, un estudio en 2008 titulado “Improving fluid intelligence with training on working memory” mostró por primera vez que es posible incrementar nuestro grado de inteligencia a través de un entrenamiento intensivo y multimodal que incluyera elementos visuales y auditivos, trabajar con la memoria y después de hacerlo durante algunas semanas, sería el ingrediente clave para lograr algo diferente.

En sus conejillos de indias, después del entrenamiento, el resultado fue más alto y mejor, pero no sólo eso: esas habilidades cognitivas no sólo incluían aquellas tareas que habían desempeñado en el experimento, sino que incrementaban habilidades con las que nunca habían trabajado.

En este caso, la inteligencia no se refiere al aumento de conocimiento que puedes retener y acumular o memorizar, sino a la capacidad de aprender nueva información, retenerla y después utilizar el nuevo conocimiento para resolver algún problema o aprender una nueva habilidad. Así, con este estudio descubrieron que la inteligencia se puede entrenar, mientras más entrenas más desarrollas tu inteligencia y todos pueden incrementar sus habilidades cognitivas.

Esta técnica requiere que concentres tu atención en detalles específicos e ignores la información irrelevante, lo que ayudará a mejorar tu memoria de trabajo con el tiempo y ser mejor en tus habilidades multitareas. El entrenamiento puede ser siempre diferente. Con estos 5 pasos, podrás adoptar un estilo de vida completamente diferente que no sólo cambiará tu vida, sino el modo en el que observas el mundo.

Busca lo novedoso



La capacidad de nuestro cerebro para adaptarse es el factor fundamental para las diferencias de inteligencia. La plasticidad neuronal se refiere al número de conexiones que existen entre las neuronas, qué tan elásticas son y cuánta información eres capaz de tener. Si constantemente te expones a cosas nuevas, esto ayudará a que paulatinamente pongas al aprendizaje en un punto focal de lo que haces. Además, la novedad es capaz de liberar dopamina y esto ayuda a sentir más motivación y estimula la creación de nuevas neuronas para que el cerebro aprenda más.

Desafíate



Los juegos mentales como el sudoku, los memoramas o acertijos realmente no funcionan para ser más inteligente, sino para hacer más eficiente tu cerebro. Después de que te conviertas en un experto, lo único que queda es moverte al siguiente nivel. El científico Richard Haier quería descubrir si podía incrementar tu actividad cognitiva con un entrenamiento intensivo por algunas semanas. Utilizó el Tetris para probar su punto, después de algunas semanas se dio cuenta de que los participantes habían incrementado su espesor y actividad cortical, el cerebro utilizaba mayor energía durante el entrenamiento y ayudaba a hacer más conexiones neuronales.

Sin embargo, después de esa explosión de crecimiento cognitivo, se dio cuenta que sólo sus habilidades para una actividad específica incrementaban, sus cerebros se volvieron más eficientes en el juego pero más perezosos en el resto. Así, lo mejor debería ser cambiar de actividad tan pronto como alcances la perfección o maestría.



Piensa creativamente



Cognición creativa, no pintar, hacer manualidades o algo más. La cognición creativa significa diferentes temas, hacer asociaciones remotas entre diferentes ideas, descartar entre lo convencional y lo no convencional, generar ideas diferentes y nuevas que sean apropiadas para lo que estás haciendo.



Haz las cosas del modo difícil



A veces la eficacia no es el mejor modo de hacer las cosas puesto que, sin querer, nos hacemos perezosos. Tomar los avances que tiene el mundo moderno como el GPS, las búsquedas en Internet, trazar rutas alternas, seguir recetas de videos, etcétera, nos convierte en presas de la tecnología: no sabemos cocinar, ni tenemos sentido de ubicación. Hacer el trabajo que deberíamos haber aprendido en algún momento nos ahorra energía, dinero y esfuerzo, pero al mismo tiempo fortaleceremos nuestro sentido psíquico y físico. Tu cerebro se pondrá en forma nuevamente.

Conoce gente



Conocer otras personas a través de las redes sociales o en la vida real te hará partícipe de situaciones que te harán cumplir los puntos anteriores. Exponerte a nuevas personas, ideas o ambientes te plantea nuevas oportunidades de crecer. Verás los problemas desde otras perspectivas y conocerás puntos de vista que ni siquiera habías imaginado.

Tal vez desatar tu habilidad para tener memoria fotográfica también contribuya a que retengas más información y puedas lograr ser más inteligente.