5 nuevas funciones que llegarán a WhatsApp

Merca 2.0

No es nuevo referir que para diversos especialistas las apps de mensajería serán la cancha en la que las marcas disputen la atención del consumidor y, tampoco es novedad señalar que WhatsApp es la que lleva la ventaja.

Si bien, aún hay opciones como Telegram que la superan en cuanto a funciones y herramientas, la realidad es que el mensajero -hoy propiedad de Facebook- tiene mayor penetración; sus más de mil 600 millones de usuarios a nivel global, así lo constatan.

Tal vez esta sea la motivación que lleva a los ingenieros detrás a diseñar y probar nuevas funciones en WhatsApp de manera constante, el hecho de que no sea la más completa y que el presente y futuro este tipo de aplicaciones serán fundamentales en cuestiones de marketing, así lo demandan.

En este contexto, sabemos que antes de implementar los cambios, estos son probados en las versiones beta a las cuales algunos usuarios suscritos al programa y fuentes especializadas como WABetaInfo tienen acceso y dan cuenta de ellas antes que lleguen al grosor de los suscriptores.

Actualmente ya hay varias que se han confirmado aunque aún no estén disponibles de manera oficial, otras aún se mantienen como presunción, no obstante, todas serán importantes para satisfacer sus necesidades de comunicación (tanto entre usuario-usuario, y ahora entre marcas-usuarios). Por eso te compramos las 5 funciones que podrían llegar a WhatsApp antes que concluya el año:

Sabemos que los lenguajes gráficos son muy bien aceptados por los usuarios, primero fueron los emojis, luego los GIFs y después los stickers, todos han ganado popularidad para transmitir frases, expresiones o sensaciones. Ahora la app de mensajería estaría por implementar los stickers animados. Esta novedad podría resultar muy atractiva para los usuarios, aunque cabe destacar que estos ya llegaron a Telegram en días recientes.

La nueva versión beta para Android de WhatsApp (2.19.151) incluye una nueva función que hace posible añadir contactos mediante el escaneo de códigos QR, mismo que ya transferirán toa la información del perfil -y tu número telefónico incluido-. Esto podría estar más cercano, recordemos que esta función ya existe en Instagram.

Hablando de combinar aplicaciones. Desde la pasada F8 de Facebook sabemos que la intención es interconectar las tres plataformas (FB, Instagram y WhatsApp), tal vez por eso la función de compartir los Status o Estados desde la app de mensajería con las otras dos plataformas -si así lo desea el usuario- ha llamado mucho la atención.

Otra función que estaría por llegar es la de desbloquear por huella dactilar. Aunque ya existe esta posibilidad gracias a que algunos smartphones ya lo permiten, desde WhatsApp quiere ofrecer esta posibilidad de manera nativa a sus usuarios pues ya se encuentra en la versión beta número 2.19.83, aunque es probable que aún falten algunos meses antes que llegue oficialmente.

Es muy común que ocurra que enviemos un mensaje a un chat incorrecto, bueno, esto también ha llegado a suceder con las fotos. Esta sería una función más en la que trabajan en la aplicación. De acuerdo con WABetaInfo la versión beta para Android 2.19.173 ya tiene esta función que, de manera concreta, notifica al usuario a qué contactos o grupos se enviará la imagen antes de hacerlo por default.

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send!

It is for the contacts list too. pic.twitter.com/YKgFCKLBlf

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 15, 2019