5 libros que te harán adicto a la lectura

Cultura Colectiva

En 1980 Umberto Eco publicó “El nombre de la rosa”. El libro se convirtió en un best seller y vendió millones de copias. Eso pasa cada año con al menos uno o dos libros, pero la peculiaridad de Eco es que su libro era considerado una obra culta; un libro que no es para las masas como el resto de los que aparecen en la lista de más vendidos. Una abadía en el siglo XIV resulta el escenario de ese thriller que combina el misterio, la religión y el latín. Por si fuera poco, las primeras 100 páginas del libro son realmente lentas y descriptivas, haciendo del resto del libro una recompensa por soportar tanto y dando así una de las mejores historias de la literatura del siglo XX. A casi 40 años de su publicación no existe otro libro que haya logrado lo que “El nombre de la rosa” hizo.

Hay escritores que desarrollan libros adictivos, pero que después fallan (o conscientemente deciden no escribir de esa forma) en repetir la fórmula. Hay otros que escriben en un lenguaje coloquial y fácil de seguir, esos libros que puedes leer en el transporte público o con mucho ruido de fondo, pero también suelen decepcionar por la falta de profundidad. Es poco frecuente la literatura que combina buena escritura con historias o temas capaces de cautivar y forzarte a seguir leyendo hasta que sientas que tu vida depende de terminarlo. Los siguientes autores no son necesariamente fáciles de entender, pero basta con que leas una de sus obras para que busques desesperadamente el resto de su bibliografía y leas todo lo que ha publicado.

Milan Kundera

¿Qué leer primero?: “La insoportable levedad del ser” (1984)

Parecida a la historia de Eco, Kundera se benefició mucho de su novela que combina filosofía y amor en una historia llena de revueltas sociales. Kundera es más que las frases de amor que muchos citan sin conocer su novela. Si no estás acostumbrado a las obras pesadas, ésta es la medida perfecta para adentrarte en ellas. Al terminar su libro te recomiendo leer “El libro de los amores ridículos” o “La inmortalidad”.

Xavier Velasco

¿Qué leer primero?: “Diablo Guardián” (2003)

Velasco es una de las plumas más importantes del país. Considerado uno de los pocos “rockstars literarios” (por su amor por el género como por la popularidad inusual de la que goza al ser escritor), su más famosa novela se divide en dos historias y dos voces. Violetta es malhablada, coloquial, sexual e irreverente. Pig es inteligente, existencial y un tanto melancólico. Usándolos, Velasco logró demostrar que su escritura no es solamente ingeniosas frases divertidas, sino que la introspección es parte elemental de lo que hace. En cuanto cierres el libro querrás continuar con “Éste que ves” (2007) y “La edad de la punzada” (2012) en el que de forma casi autobiográfica narra sus primeros años de vida y te obliga a cuestionar esa inocencia que siempre se le da a los niños.

Chuck Klosterman

¿Qué leer primero?: “Sex, Drugs, and Cocoa Puffs” (2003)

Klosterman es una de las eminencias de la cultura pop. Si encuentras los tratados de Michael Foucault acerca de historia incomprensibles o los ensayos literarios y también de cultura pop de David Foster Wallace difíciles, Klosterman es una versión mucho más digerible acerca de las ideas de ambos escritores. A través de referencias a películas, análisis de personajes, crítica a bandas y muchas historias personales, Klosterman escribe ensayos llenos de humor que no por eso son irrelevantes. Desde cómo el amor en la pantalla grande está matando al romance, hasta las razones por las que Coldplay es una de las peores bandas de la historia, Klosterman te hará devorar su libro y después buscar sus novelas “Downtown Owl: A Novel” (2008) y “The Visible Man” (2011).

José Saramago

¿Qué leer primero?: “Ensayo sobre la ceguera” (1995)

Uno de los escritores más difíciles de comprender al empezar a leerlo. Su falta de estructura hace que durante muchas páginas, no sepas quién habla, qué se narra o qué piensa cada personaje. Su estilo parece una evolución del flujo de consciencia que se usaba a principios del siglo XX, pero en cuanto pasas esa barrera, los libros de Saramago develan una impresionante historia llena de metáforas acerca de la vida y la humanidad. Después de leer la historia de un país que se sumerge en una blanca ceguera, querrás conocer más fantásticas historias del escritor portugués; podrías intentarlos con “Las intermitencias de la muerte” (2005) o “La caverna” (2000).

La canadiense centra su mejor trabajo en la ciencia ficción y “The Handmaid’s Tale” se escribió en 1985, pero es más importante que nunca en 2016 (junto a “1984” debido a las elecciones de Estados Unidos). La escritora destaca el feminismo de manera original. En su más famosa y adictiva novela, una república teocrática formada de lo que antes se conocía como Estados Unidos, es atacada por terroristas que supuestamente son islámicos. Parte de las medidas de seguridad es quitarle los derechos básicos a las mujeres. Ciencia ficción especulativa que esperamos no sea realidad pronto. Para continuar con las lecciones de vida de Atwood deberías leer “Oryx and Crake” (2003) que es parte de una trilogía que no podrás soltar.

Libros como “The Hunger Games” o la trilogía de “Millenium” son abismos en los que caes y sales hasta cerrar el último libro, pero su calidad literaria no es tan grande como la de las obras anteriores. Siempre que leas un libro, busca continuar con algo que te demande aún más. Incluso puedes comenzar con tu propio reto literario y no perder tiempo entre novelas.