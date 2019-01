40% de taxis han hecho conversión a gas natural

Redacción

Aguascalientes, Ags. De acuerdo al líder del grupos “Panteras” de taxistas, Jesús Lira Salazar, el desabasto de gasolina en el estado no ha repercutido de manera significativa en el gremio.

Reveló que el efecto no ha sido tan negativo debido a que desde antes muchas de las agrupaciones convirtieron sus unidades a gas natural, por lo que con esta crisis de desabasto de un 30% a 40% de vehículos con este sistema no se han visto afectados.

Sin embargo, existe un porcentaje del 15% que si le está batallando para conseguir el combustible, perdiendo hasta un par de horas en las filas para ser abastecidos, traduciéndose en pérdidas para el concesionario, pero principalmente para el chofer que ve mermadas las pocas ganancias al recortarse sus turnos por esta situación.

El resto de los taxistas no se han visto con problemas graves, esto debido a que están cargando combustible durante las madrugadas en que están más solas las estaciones para no tener problemas en el día por las largas filas.

Aseguró que no hay un registro preocupante de unidades varadas a falta de combustible, aunque la situación para el gremio comienza a ser desesperante, insistiendo en las horas perdidas en las filas para llenar conseguir 500 pesos de combustible que a veces no les da ni para un turno.