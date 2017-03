40 clausuras de establecimientos en lo que va del año en el MuniAgs

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- En lo que va de 2017 se han presentado 40 clausuras de negocios y establecimientos del municipio capital por diversas violaciones a la ley como tener presencia de menores de edad, ampliar los horarios de venta de alcohol sin autorización entre otros motivos, señaló el director del área de Reglamentos del municipio capital, José de Jesús Aranda Ramírez.

Simplemente durante los días anteriores se aplicaron clausuras a bares y cantinas, además de hacerse acreedores a sanciones que podrían varias de los 40 mil a los 80 mil pesos dependiendo la gravedad de la falta.

Incluso destaca el caso de un bar que fue clausurado porque uno de sus asistentes arremetió a balazos en contra de una rockola, por lo que el asunto fue atraído por la Procuraduría General de la República por la utilización de un arma de fuego al interior del establecimiento.

“Lamentablemente el encargado no tiene el cuidado de que no traigan el arma, el detalle de que no esté el ebrio afectando a los clientes, lo más constante es que se han visto menores de edad, luego repiten la situación”.

José de Jesús Aranda reiteró que por el momento el municipio de Aguascalientes no ha permitido la liberación de nuevas licencias ya que ha sido una instrucción precisa de la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel.

“Ahorita están operando en general más de 4 mil 496 licencias en el municipio, en diferentes giros; entre restaurantes, bares, centros nocturnos, bar-restaurante, hoteles, es una infinidad de giros que tenemos, para restaurar cuesta 70 mil pesos, si es bar una licencia cuesta hasta en 200 mil pesos, los costos vienen según la Ley de Ingresos”.