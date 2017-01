40 aspiran a sustituir a Arturo Solano en el OSFAGS

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado aprobó de manera unánime la convocatoria para elegir al siguiente titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS), que pudiera ser elegido el siguiente mes.

Para ello, se espera registrar una respuesta amplia de los posibles aspirantes, con cerca de medio centenar de candidaturas, declaró el diputado panista Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia.

“Yo creo que va a haber mucha participación y estimo que habrá de 30 a 40 aspirantes, pues mucha gente de la sociedad se me ha acercado y ha mostrado interés en presentar su propuesta”, declaró el legislador.

González de León estimó que el siguiente titular de OSFAGS pudiera ser dado a conocer en la última semana de febrero, a partir de una terna que será elegida por la Comisión de Vigilancia.

“La idea es que sea un perfil ciudadano y vamos a buscar los mejores perfiles, que no tenga ligas con actores políticos y es lo que cuidaremos para que no haya parcialidad y que no venga con encargos de nadie”, insistió.

– ¿Qué pasó en el tema de la militancia para posibles candidatos?

– Viene establecido. Se pedirá que no sea o haya sido presidente de partido, que no haya sido secretario de gobierno del estado, ni ministro de culto.

Los principales requisitos de los aspirantes a dirigir el OSFAGS es que sea ciudadano mexicano, originario de Aguascalientes o con una residencia de tres años en la entidad, mínimo 35 años de edad y egresado en contaduría pública o una rama afín.