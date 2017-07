4 posiciones sexuales que ellos odian (pero nunca lo confiesan)

El Confidencial

CDMX.- Los hombres y las mujeres no somos iguales, y mucho menos en la cama. Lo que a ellas les gusta, a ellos les horroriza o aburre, y viceversa. Además, cada persona es un mundo, y ya se sabe: sobre gustos no hay nada escrito. No obstante, cuando muchos opinan lo mismo sobre algo se puede hablar de tendencia.

Al respecto, Chris Armstrong ha detectado una corriente en su consulta sexual. El coach sentimental y fundador de ‘Maze of Love’ ha revelado a ‘Bustle’ las posturas de las que ellos se quejan, en secreto. “He descubierto que a mis clientes varones no le gusta que la mujer se ponga arriba. Cada uno alega razones diferentes”, asegura. Recogemos cuatro de las posiciones que Armstrong señala como las peores para ellos.

1) La amazona

♦ En qué consiste

Ella está encima de él a horcajadas, con una pierna a cada lado, como si empezase a “cabalgar”. Esta postura facilita la penetración. También se puede practicar del revés.

♦ Por qué ellos la odian

“Cuando ella está controlando su orgasmo, controla el movimiento y el ritmo de las penetraciones para maximizar el placer. Esto es bastante incómodo para los hombres a los que no les gustan los imprevistos”, asegura el experto, que se refiere a que ellas van a su aire y no son regulares en las penetraciones. “¿Por qué sigue retorciéndose?, piensan algunos, perdiendo el interés en el coito”, añade.

2) La cucharita

♦ En qué consiste

La pareja se echa de costado, el hombre detrás de la mujer, que se encuentra en posición fetal. Él la rodea con sus brazos. El grado de penetración dependerá del ángulo formado entre el glúteo y la rodilla de la mujer, que podrá aumentarlo o disminuirlo a su gusto.

♦ Por qué ellos la odian

Todo parece indicar que no les gusta esta postura porque es un poco incómoda y no tienen suficiente control. “Si la matemática básica (y varios estudios y encuestas) nos dicen que el perrito es la postura favorita de ellos, es evidente que esta no les guste. Un chico me dijo una vez que la cucharita es “demasiado tierna”, mientras que otro hombre me dijo que la odiaba porque no tenía tanto control como le gustaría”, cuenta Armstrong.

3) El perrito tumbado

♦ En qué consiste

Ella está arrodillada de espaldas, con los hombros apoyados en la cama, mientras él la penetra desde atrás.

♦ Por qué ellos la odian

“Para algunos hombres esta postura es un cruce entre el misionero clásico (que muchos odian) y el perrito (que muchos aman). A pesar de que poseen el control y pueden evitar el contacto visual, tienen que doblarse y permanecer así un buen rato, lo que puede llegar a ser bastante complicado, sobre todo si son poco flexibles”, cuenta el coach, quien también añade que la imposibilidad de jugar con los pechos de la pareja (ya que están presionados contra el suelo o la cama), es un punto negativo.

4) El misionero

♦ En qué consiste

Su funcionamiento es muy simple: ella abre sus piernas y él la penetra. Las miradas se buscan de manera voluntaria y todo se vuelve más consciente.

♦ Por qué ellos la odian

Aunque es de las más practicadas, Armstrong asegura que a muchos no les gusta. “Si bien las razones varían, la que más pesa es el hecho de que sea una postura rudimentaria en un mundo donde hay tantas posiciones sexuales”, detalla.

Como hemos dicho, para gustos los colores. Aunque es bueno saber qué posiciones sexuales odian secretamente algunos, es una realidad que no todos piensan lo mismo. Así que, para salir dudas, un consejo a ellas: preguntad a vuestra pareja qué le gusta y qué no. Y a ellos: no hay nada como hablar las cosas y decir claramente qué preferís en la cama. A ambos: recordad que hay un sinfín de posturas, que podéis consultar en esta guía supercompleta.