4% del territorio estatal está invadido por asentamientos irregulares

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo al secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), Armando Roque Cruz, al menos el 4% de la superficie urbana de Aguascalientes se encuentra como asentamientos irregulares, en una superficie de 24 mil 46 hectáreas que aún no se encuentran regularizadas.

Tan sólo en la capital se localizan 95 asentamientos irregulares, por lo que se trata de una problemática que debe ser atendida a la brevedad para evitar que se desarrollen comunidades en zonas inhabitables o que pudieran representar un riesgo.

El funcionario estatal agregó que no habrá más tolerancia para que existan personas que engañen a la gente prometiéndoles terrenos a bajos costos, aunque en la mayoría de los casos no se encuentran municipalizados, por lo que no se pueden prestar los servicios básicos como alumbrado público o drenaje.

Aceptó que desconocen del número de familias que habitan en estos lugares, mismos que se pueden detectar fácilmente en las orillas de las ciudades, aunque hizo el llamado a los pobladores de estos a acercarse a la Seguot para ir viendo caso por caso buscando la forma de regularizarlos.