4 de cada 10 gasolineras funcionan en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Actualmente el número de gasolineras funcionando en el estado va del 30% al 40% en el mejor de los escenarios, indicó el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, quien calificó la situación al día de hoy como “desesperante”.

Las estaciones de servicio han agotado por completo sus reservas, por lo que en estos momentos el estado de Aguascalientes está operando tan solo con lo que se envía al día mediante pipas.

En el marco de la entrega de becas a personas privadas de su libertad en el Cereso de El Llano, el servidor público manifestó que continúa siendo irregular el abasto de combustible, en virtud de que si bien un día llega un millón 600 mil litros, al día siguiente llega menos como ocurrió este pasado martes.

Al momento están garantizados los servicios de transporte público, así como de seguridad pública y emergencias en general, buscándose diseños para hacer más ágil el abasto de combustible para estos sectores y áreas que son estratégicos para el estado.

A diario se tiene comunicación con el Superintendente de Pemex hasta tres veces al día, mismo que está informando de el número de litros que van ingresando a la entidad, aunque lamentablemente el mismo no tiene la certeza del envío que se recibirá al día.

Aunque la situación en Aguascalientes no ha sido como en otras entidades donde solo se opera con el 10% o 15% de estaciones abiertas, el entorno es de preocupación, esperando que la situación de conflicto en que entró Nuevo León no agrave la situación de entidades como Aguascalientes.