36 horas de erección: así es “la píldora de fin de semana”

El Confidencial

CDMX.- La mayoría de las personas ya estarían felices si todas sus relaciones sexuales duraran 36 minutos. Esta pareja inglesa ha probado Cialis, uno de los tratamientos más populares para la disfunción eréctil. Este medicamento es fácil de tomar y tiene gran efectividad, ya que proporciona a quien lo toma unas 36 horas de erección.

La disfunción eréctil es un trastorno frecuente, que afecta considerablemente a la calidad de vida de los hombres que lo padecen. Su prevalencia varía considerablemente, pero se conoce que oscila entre el 10 y el 52%, especialmente en hombres de entre 40 y 70 años. Con una incidencia de 30 casos nuevos por cada 1.000 habitantes por año.

Ritmo desenfrenado

Leo Gardiner y Saffron Smith han probado esta “píldora de fin de semana” que ayuda a los hombres a prolongar el sexo con su pareja. “Cuando la vi por primera vez, estaba parada en luna cola para comprar un helado en una playa de Barcelona. Me encontraba de vacaciones y su largo cabello rubio me enamoró. Un par de días después nos encontramos en un concierto de Benicàssim, así que pensé que era el destino”, asegura el joven.

“Nos llevamos muy bien y tuve la sensación de que ambos sabíamos que íbamos a pasar la noche juntos. Quería impresionarla así que mi amigo me ofreció esta pastilla que había comprado por internet y aproveché la oportunidad”, explica a ‘The Sun’.

Leo asegura no haber estado preparado para lo que sucedió. “Estaba tan desenfrenado que parecía un toro furioso. No me podía controlar y estaba excesivamente excitado, como poseído. Fuimos a la habitación del hotel y tuvimos tantas relaciones sexuales que perdimos la cuenta. Tengo la sensación de que ella estaba un poco desconcertada a la vez que halagada por mi pasión. Al final, sin embargo, después de permanecer en la cama durante 24 horas, ella estaba agotada y yo todavía quería más”, comenta.

Este fármaco está compuesto por tadalafil, un análogo al sildenafilo (Viagra). La diferencia más significativa entre uno y otro es que el primero empieza a actuar dentro de los primeros 30 minutos y continúa siendo efectivo durante 36 horas, mientras que el segundo solo permanece activo aproximadamente 4 horas.

Este inhibidor se encarga de dilatar los vasos sanguíneos para que el flujo aumente y las arterias del pene y el músculo liso del cuerpo cavernoso se relajen. Para su obtención sigue siendo necesaria la receta médica, aunque hay un mercado negro (existen farmacias online que lo distribuyen) que ha provocado que muchos jóvenes lo utilicen para fines que no son exactamente los indicados.

Efectos secundarios

“La sensación fue increíble pero sus efectos me duraron día y medio. Me dolía todo el cuerpo”, explica Leo. No se trata de pastillas Juanola, sino de un fármaco que si no se consume bajo control médico puede tener una serie de efectos secundarios (sobre todo infartos) que la población debería conocer. No la consumen solo personas mayores de 60, sino muchos jóvenes durante los fines de semana.

La versión genérica de Cialis todavía no ha sido aprobada para la venta en la Unión Europea. Solo en España, la cifra de medicamentos con prescripción obtenidos de forma ilegal o inadecuada puede superar los 1.500 millones de euros al año, según las estimaciones. Un número que supone el 14,3% del total del mercado negro europeo, por lo que genera una economía sumergida de fuertes dimensiones.

El tadalafil se ha utilizado en aproximadamente 15.000 hombres que participan en ensayos clínicos, y más de 8 millones de hombres en todo el mundo. El uso de este medicamento puede provocar dolores de cabeza, indigestión, dolores de espalda y musculares, enrojecimiento, congestión o secreción nasal.

“Cuando volvimos a Reino Unido, tuvimos un par de citas más y quisimos tener de nuevo ese sexo tan alucinante así que en una fiesta compré un par de pastillas más. De repente volví a sentir esa descarga de energía sexual bombeando a través de mi cuerpo. Tuvimos que irnos de inmediato y tuve que ocultar mi erección durante la hora de camino en metro que había hasta casa”, explica.

“Tuvimos algunos problemas porque las pastillas lo embrutecían demasiado. Como mujer, hubo un momento en el que me sentía muy cansada porque su deseo era irrefrenable y desesperado. Tras una discusión en la que me fui de su apartamento, tuvimos una charla y vimos que el medicamento también era la causa de que a veces no funcionara como debía”, explica ella.

La llaman “la píldora del fin de semana” porque la erección dura unas 36 horas.

Leo y Shaffron llevan siete meses saliendo, su vida sexual se ha estabilizado y ya no utilizan este fármaco. “Después de aquella experiencia, lo tomé un par de veces más para terminar con las que había comprado, sobre todo cuando tuve problemas para levantarlo, pero acordamos que tomar Cialis podría ser parte del problema”, concluye Leo.

Recuerda que estas píldoras no deben tomarse de forma recreativa. Es muy importante diferenciar la pérdida de la erección de forma puntual, de la incapacidad consistente y mantenida para conseguirla, en cuyo caso pudiera tratarse de una posible disfunción eréctil. Cuanto antes sea posible abordarla, más fácil será encontrar una solución. Buscar ayuda profesional es una herramienta muy poderosa para poder afrontar este problema de forma segura y eficiente.