350 atletas buscan pertenecer al selectivo estatal de Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con una extraordinaria participación de más de 350 jóvenes inscritos en la etapa estatal de la disciplina de atletismo, se compite desde esta mañana en las pruebas eliminatorias para conformar el selectivo estatal que representará a Aguascalientes en la Olimpiada Nacional 2019.

Al respecto el Presidente de la Asociación Aguascalentense de Atletismo Luis Antonio Vázquez Reséndiz, señaló que se superó la expectativa al contar con más de 350 deportistas inscritos lo que refleja el trabajo coordinado con los municipios del interior y los diversos clubes de atletismo.

Afirmó que esta etapa forma parte del programa Olimpiags del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) donde el 35 por ciento de los atletas en competencia provienen de los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romos, Calvillo y Pabellón de Arteaga.

Desde temprana hora iniciaron las competencias clasificatorias en ambas ramas de las categorías de Sub 12 2008 – 2009, Sub 14 2006 – 2007, Sub 16 2004 – 2005, Sub 18 2002 – 2003, Sub 20 2000 – 2001, Sub 23 1997 – 1999 .

Para el día de mañana se espera las competencias finales en las diferentes pruebas en donde sobresalen los hermanos Ian e Iker Sánchez, quienes en la pasada justa nacional se colgaron medallas en las pruebas de 2 mil y 800 metros planos, posicionándose como posibles medallistas de ésta edición.