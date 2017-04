35% de padres no quieren pagar pensión alimenticia en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Del total de los juicios de pensión alimenticia que se tramitan en el DIF Estatal, cerca del 35 por ciento son casos de padres que buscan evadir su responsabilidad y renuncian a su trabajo para tratar de reducir la cuota que pasan a sus hijos, reveló la coordinadora de Asistencia Jurídica, Karla Paulina Gutiérrez Atilano.

Resaltó que en atención a las indicaciones de la Presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, de proteger los derechos de los menores de edad, se están redoblando esfuerzos para agilizar los procedimientos de este tipo de juicios.

Detalló que en lo que va de este 2017 se lleva un registro de 90 juicios, lo que sin duda alguna refleja que existe una descomposición en algunas familias, muchas de las cuales no pueden ponerse de acuerdo sobre la manutención de los hijos y tienen que recurrir ante otras instancias para garantizar la seguridad alimentaria de los infantes y adolescentes.

Refirió que la pensión alimenticia contempla todos los gastos y necesidades que tiene un menor de edad, lo cual implica aspectos como educación, alimentación, salud y también diversión.

Comentó que cada asunto es diferente, sin embargo, el promedio de los ingresos que tiene que aportar el padre por cada hijo, es del 20 por ciento de sus percepciones.

Mencionó que un considerable porcentaje de los padres demandados se declaran en estado de insolvencia, ya que piensan que no tienen la obligación de mantener a sus hijos si no tienen trabajo; no obstante, desconocen que la ley protege a los menores de edad y están obligados a conseguir recursos económicos para asegurar la manutención de sus hijos.

Destacó que al inicio del juicio los jueces autorizan los alimentos provisionales, a fin de garantizar la alimentación mientras termina el asunto legal y se determina cuál será el porcentaje de ingresos destinados a los alimentos de manera definitiva; los juicios tienen una duración aproximada de seis meses.

Asimismo, dijo que hay numerosos casos de madres de familia que inician el procedimiento especial de juicio de pensión alimenticia y no le dan continuidad, y la explicación es que están conformes con la cuota que se fijó de alimentos provisionales y no les interesa terminar el proceso legal.

Por otro lado, dijo que hay casos de madres que inician el trámite y por falta de tiempo prefieren abandonar la demanda, liberando así al papá de la responsabilidad que tiene de aportar dinero para mantener a sus hijos.

Con relación a los padres que se hacen cargo de los hijos, dijo que son mínimos los asuntos que se promueven para exigir a la madre pensión alimenticia, y prueba de ello es que en lo que va del año únicamente se han tramitado 10 casos de este tipo ante al DIF Estatal.

Asimismo, dijo que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de padres que no trabajen y exijan a la madre de los niños que los mantengan, pues lo más común es que sólo pidan pensión para sus hijos, pero no para ellos.