31 millones de mexicanos se quedarían sin pensión vía Afores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte el economista Gerardo Sánchez, que alrededor de 31 millones de mexicano podrían quedarse sin pensiones vía Afores.

Explicó que este número de personas tienen que ver con aquellos cuyas cuentas están inactivas, es decir donde después de más de tres meses no registran aportaciones por distintas causas, que pueden ir desde aquellos que ya no trabajan para un patrón y se establecieron por cuenta propia y que dejaron en el olvido su Afore.

“Esto es terrible, esos 31 millones de mexicanos están en focos rojos, no van a recibir pensión, la primer regla para obtener una pensión en el esquema de la Afores es haber cotizado 1,250 semanas lo que equivale a 24 años seis meses de trabajo, entonces están destinados a no tener pensión, por lo que se les recomienda que busquen el esquema de reactivar esas cuentas”.

De igual manera, explicó que en México se tienes las Afores más cara del mundo, con comisiones sobre saldo del 0.98, mientras Colombia tiene el 0.62 y Chile el 0.54%.

En estos momentos se tiene 64 millones de cuentas en las diez Afores que hay en el mercado, lo que representa que solo el 50% de personas tienen una Afore en México.