Arrestan a Jane Fonda, mientras protestaba contra el cambio climático

Estados Unidos.-En medio de protestas contra el cambio climático, la ley se ha hecho valer y han detenido a manifestantes que bloqueaban calles, no importando si eran famosos o no.

Este viernes, Jane Fonda fue arrestada en las escalinatas del Capitolio de Washington DC mientras protestaba contra el cambio climático.

La actriz acompañaba al rededor de 15 personas miembros de la organización Oil Change International para apoyar el movimiento por la crisis climática.

Hace pocos días Jane anunció en sus redes sociales que iba a sumarse a las manifestaciones que realizan científicos, celebridades y activistas frente al edificio del Parlamento estadounidense.

“Hoy, la Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a 16 personas por manifestarse ilegalmente en el Frente Este del Capitolio”, informó la portavoz de la Policía Eva Malecki

El reportero de la Casa Blanca, Mike Valerio, publicó el video en el que se ve a la actriz de 81 años siendo arrestada. En el clip se ve claramente el momento en el que es esposada y escoltada hasta un vehículo policial.

.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol…

October 11, 2019

“Este es el principal asunto que nos debe importar porque determinará la supervivencia de nuestra especie”, expresó Fonda durante una reciente entrevista con la cadena ABC.

Las autoridades detuvieron a los manifestantes por “hacinamiento, obstrucción o incomodidad”.

Happening Now — @Janefonda is HERE on Capitol Hill…

Planning to be arrested while protesting climate change political paralysis.

She tells us she'll be here *every* Friday into 2020 — demonstrate, get arrested, repeat.

October 11, 2019

“Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (…) Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan”, dijo la actriz en la protesta de este viernes.

