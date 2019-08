29 cadetes de Jesús María y Calvillo inician formación como policías

Redacción

El Gobierno Municipal de Jesús María, en coordinación con el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), puso en marcha el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal, en la modalidad de aspirante.

En el acto que estuvo a cargo del alcalde Noel Mata Atilano, estuvieron presentes su esposa Arely Collazo de Mata, el Director General del IESPA, Luis Fernando Díaz Esparza, el Comisario en Jefe Abel Márquez Martínez, Coordinador de Policías Municipales, así como el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Artemio García Puga y María Guadalupe García Arenas, enlace del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en el municipio Jesús María; participaron 29 aspirantes de Jesús María y Calvillo, quienes una vez aprobados los pre filtros y las evaluaciones de control y confianza, continuarán con su formación hasta el próximo 28 de febrero, en donde se graduarán como Policías Preventivos Municipales.

“El comienzo de esta etapa, es más que una profesión; han elegido una forma de vida. Agradezco esta decisión que tomaron y espero que concluyan exitosamente para que comiencen a servir a la sociedad de manera inmediata”, expresó Noel Mata.

El presidente municipal, agregó que para este gobierno, la seguridad ha sido prioridad, por ello se trabajó para fortalecer y dignificar la corporación que poco a poco se ha ido renovando, en aras de alcanzar ese Jesús María Seguro.

Por su parte, el director General del IESPA, manifestó que a pesar de que los cursos tendrán cede en Jesús María, la calidad de los docentes y el contenido académico están reconocidos a nivel nacional.

“Esta tarea no será fácil, requiere de un compromiso y una entrega total; pero estoy convencido de que llegaremos juntos al término de este proceso de preparación. Este curso nos llevó mucha planeación y esfuerzo, aprovechen cada momento porque muy pronto saldrán a desempeñar una gran responsabilidad. Cuentan con el apoyo y respaldo del IESPA”.

Finalmente, Alexis Hernández Rentería, en calidad de cadete externó a las autoridades; “este día es una fecha que no olvidaremos, porque es el inicio de la carrera que hemos elegido para vivir, es el proceso para lograr uno de nuestros sueños: ser policía. Sabemos que no será fácil, que tenemos que estudiar todos los días, ser los mejores, porque muy pronto dejaremos de ser cadetes, aprendices, aspirantes, y alumnos para poder ser reconocidos como elementos activos de la policía municipal de Jesús María y Calvillo”.