Queremos darle alegrías a la afición de Necaxa: González

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hugo González, portero de los Rayos del Necaxa, habló con medios de comunicación sobre lo que espera para el torneo entrante.

El guardameta explicó que después del mal torneo anterior, deberán hacer un buen Clausura 2019. “Tenemos que dejar atrás ya lo que pasó, todos sabemos que hicimos una muy mala campaña, que no es lo que merece el Club, para lo que nos trajeron, para lo que nos preparamos, pero bueno, hay que dejarlo atrás y ahora prepararnos de la mejor manera para arrancar el torneo como debemos”.

Con respecto a la llegada de Guillermo Vázquez como estratega de los Rayos, Hugo comentó lo siguiente. “Llega un gran técnico como Memo Vázquez, tenemos que darle vuelta a la página, trabajar de la mejor manera, estamos comprometidos y enfocados en lo que tenemos que hacer para lograr una calificación”.

Asimismo, el seleccionado aseveró que quiere seguir siendo un regular con el combinado nacional. “Mantener el nivel y tratar de mejorar, siempre hay cosas que se pueden mejorar, entonces trabajarlo, seguir haciendo las cosas bien, con mucha dedicación para mantenerme dentro de las convocatorias que es algo importante”.

González habló sobre los objetivos que tienen el plantel y él mismo. “En lo colectivo lo más importante ahorita es arrancar bien el torneo, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles al principio. El torneo pasado nos costó bastante de visita, ese también es un objetivo a mejorar porque si dejamos ir puntos de visita no podemos aspirar a calificar. En lo personal, seguir haciendo bien las cosas para principalmente ayudar al equipo y seguir en las convocatorias”.

El cancerbero también mencionó que quieren darle alegrías a la afición que siempre los ha apoyado. “Presión la tenemos siempre, no sólo va a ser este torneo, me parece que es una obligación para nosotros regresarle a la afición algo de lo que ellos nos dan apoyándonos, entonces me parece que estamos obligados a calificar y darle esa alegría a la gente de Aguascalientes”.

Finalmente, Hugo compartió que la clave para Necaxa será sumar puntos de visita. “Hicimos grandes partidos contra equipos que eran bastante complicados, los ganamos y jugando muy bien, para mí lo más importante fue que no logramos hacer ese buen futbol de visitantes, nos costó bastante lograrlo y ahora es un objetivo el sacar puntos de visita”.