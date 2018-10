Regidor independiente de Jesús María se afilió a Morena en JM

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El regidor Rodrigo Andrade Carreón, quien antes se pronunciaba como independiente dentro de la Regiduría de la administración de Noel Mata Atilano, en Jesús María, se pasó a las filas de Morena.

Andrade Carreón explicó para El Clarinete, lo que lo llevó a hacer este cambio en su trabajo político, entre lo que destacó el estar de acuerdo con la ideología y trabajo de Morena.

“Los hombres y mujeres de Morena lucharon por quitarle a nivel federal el poder al PRI, y lo lograron, entonces creo que ahorita es momento para tomar nuestra responsabilidad histórica y tratar de hacer las cosas bien (…) Yo creo que era un momento adecuado porque coincido con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador en sus posturas, sobre todo de atacar la corrupción, entonces son cosas que yo veo que está haciendo bien Morena”, señaló.

Con lo anterior, Jesús María contaría con dos regidores morenistas, como Andrade Carreón y la regidora María Elena Díaz Andrade, aunque el primero esté en registros como persona independiente.

Por último, Andrade Carreón dijo que no buscará la alcaldía en Jesús María durante el próximo proceso electoral.

“Somos muy Institucionales y pues vamos a esperar a lo que mencionen en el partido. Yo no busco ahorita ser candidato, a mí me gustaría terminar mi periodo como regidor, que termina en octubre del próximo año y después apoyar a Morena en lo que ellos me pidan”, finalizó.