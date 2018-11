213 concesiones de taxi entregadas por CLT están ya en Sala Administrativa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Quedó ya definido el paquete de las 430 concesiones de taxi que se entregaron al término de la administración del priista Carlos Lozano de la Torre, donde de este total, 213 en las que se entregó la concesión pero que no cumplieron con los procedimientos se pusieron disposición de la Sala Administrativa para que estos definan si se anulan o son vigentes.

El secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, puntualizó que respetarán la determinación que los magistrados tomen sobre este tema que está ya en su cancha.

El funcionario abundó en el sentido de explicar que hubo además 120 concesiones que si se entregaron a verdaderos choferes, por lo que no se tuvo problemas en su documentación y el propio Consejo Consultivo del Transporte dio su aval, por lo que estas no tienen ya ningún problema y están trabajando de manera normal ya con su documentación en regla.

Así mismo, hubo otro bloque de 75 en las cuales no alcanzaron a ser entregadas las concesiones en su momento, aunque sí se tenían asignadas, mismas que ya fueron declaradas inexistentes.

-Se había comentado secretario de que ya había una denuncia al respecto, es cierto de alguna demanda por parte del gobierno?

-Nosotros no tenemos nada, solo presentamos ante la Sala Administrativa los expedientes y ya serán ellos quienes tengan la última palabra en este asunto.

Finalmente, Morán Faz dejó en claro que el tiempo que tarden en determinar la situación de estas 213 concesiones y su legalidad o no, estará en manos de los propios magistrados.