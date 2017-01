2017 será un año difícil por lo que la ciudadanía deberá poner de su parte: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante el arranque de un nuevo año, el gobernador Martín Orozco Sandoval llamó a los aguascalentenses a mantenerse unidos y hacer, cada quien desde su trinchera, lo que le corresponde para enfrentar con entereza y responsabilidad todos los retos y desafíos que trae consigo el 2017.

“Tengan la tranquilidad de que no estarán solos, ese fue nuestro compromiso y lo vamos a cumplir; juntos habremos de crecer y construir un nuevo Aguascalientes en el que haya oportunidades para todos”, subrayó.

En ese sentido, Orozco Sandoval hizo hincapié en que sólo a través del esfuerzo, la participación y el trabajo conjunto, será posible alcanzar las metas comunes que todos tenemos como sociedad.

Destacó que el 2017 será un año en el que se pondrá especial atención en temas primordiales como salud, educación, cultura y deporte; así como en el apoyo a pequeños y medianos empresarios, talentos locales, jóvenes emprendedores y grupos vulnerables.

El mandatario estatal reconoció que si bien es cierto que 2017 será un año de grandes retos, en el que se espera una serie de eventos a nivel nacional e internacional que tendrán un impacto sobre la entidad, sin embargo “esto no nos detendrá en esta nueva etapa de desarrollo que inicia Aguascalientes”.

Para tal efecto, indicó, este año el Gobierno del Estado implementará una serie de medidas que coadyuven a hacer frente al entorno económico que se vislumbra, tales como eficientar el presupuesto; no contratar deuda; no crear, ni incrementar impuestos estatales; y no realizar cambio de placas vehiculares.

Asimismo, precisó que el 52% del presupuesto total de este año se destinará a educación y salud; en tanto que las aportaciones para los municipios se incrementaron en más de 7%; mientras que los recursos que se canalizarán a cultura aumentaron en un 23%.

De igual manera, dijo Orozco Sandoval, en los próximos días se tiene previsto arrancar una serie de obras prioritarias para la ciudad capital, tales como el distribuidor vial en salida a Zacatecas y los puentes de 2do anillo y salida a Calvillo.

“En suma, queremos que haya más inversión en las personas y menos gasto en administración y salarios de la burocracia, ya que es injusto que sólo los ciudadanos se sacrifiquen y esfuercen ante la adversidad”, dijo enfático el Jefe del Ejecutivo.

Finalmente, dejó en claro que “los aguascalentenses sabremos hacerle frente al 2017, ya que somos un pueblo unido y solidario que hemos dado muestras de fortaleza ante los contratiempos”.