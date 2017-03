Venden bolsa llena de “aire” de Adele en miles de dólares

Televisa Espectáculos

CDMX.- Hay veces en que el fanatismo llega tan lejos que hay personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por objetos personales de sus artistas favoritos… como el aire de Adele.

Según E!, Shaun McDonough es un ingenioso hombre que se aprovechó de la situación al poner a la venta en Internet una bolsa con “aire legítimo” de Adele, el cual supuestamente obtuvo en un concierto en Australia.

Pero lo más sorprendente no es que McDonough haya ofrecido la bolsa, ¡sino que hubieron muchos interesados en comprarla!

Inicialmente Shaun pedía 14.95 por la bolsa, ¡y unas horas después terminó costando 2000 dólares!

Desafortunadamente para el vendedor su “producto” fue prohibido por no seguir “las políticas de artículos” del sitio.

Después de que los administradores de la página bajaran la oferta, Shaun McDonough lo intentó una vez más con este hilarante texto:

“Adquiere parte de la historia de Adele, algo que cualquier fan debe tener. ¡Cómprala a tiempo!”, leía la segunda oferta.

No hay quien asegure que sea el mismo aire con el que Adele interpreta canciones como “Someone Like You”, “Hello”, “Rolling in the Deep” Send My Love (To Your New Lover)”, pero mientras tanto te dejamos con una canción de la británica.