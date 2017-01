13 famosos obsesionados con el sexo

Redacción

Aguascalientes.- En una era en la que los medios de comunicación, Internet y hasta la publicidad de un simple chocolate o perfume utilizan cada vez más la sensualidad como gancho para atraer más audiencia, qué duda cabe que la nuestra es una sociedad hipersexualizada. No es de extrañar que a algunos y algunas se les vaya este asunto del sexo de las manos y se conviertan en adictos al sexo. “Una adicción es la pérdida de control o la incapacidad que tiene una persona para frenarse de hacer algo. A la larga, ese algo le trae consecuencias negativas” declara el psicólogo Roberto Sanz, miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid.

La adicción sexual, también llamada hipersexualidad, es un trastorno que afecta al 6% de la población mundial. Aunque a algunos les dé por reírse, este desorden hipersexual no tiene ninguna gracia y puede acabar en tragedia; el 17% pierde si empleo al menos una vez, al 39% le cuesta una relación sentimental y el 28% por ciento acabo contrayendo alguna enfermedad de transmisión sexual. Esta obsesión no entiende de clases o niveles socioculturales y un buen ejemplo de que las adicciones sexuales ocurren hasta en las mejores familias es que, entre ese 6%, “se esconde” un importante número de estrellas del celuloide, el deporte y hasta la política.

He aquí una lista de algunas celebrities adictas el sexo:

1. Michael Douglas: Fue el primer actor que hizo pública su adicción sexual. En 1993, su ex, Diane Luker, le pilló infraganti en la alcoba marital con una amiguita. Douglas alegó ser adicto al sexo para no tener que apoquinar una millonaria indemnización a la que tendría que haberse enfrentado si la causa del divorcio hubiera sido la infidelidad. Después de descubrirse sus fechorías sexuales, Douglas ingresó en la clínica Sierra Tucson de Arizona para iniciar un proceso de rehabilitación. ¿Estará ya curado?

2. Dennis Rodman: El polémico jugador de baloncesto de la NBA destacó tanto en la cancha como por no pocos escándalos de cama. El televisivo jugador llegó a declarar públicamente que el sexo representaba el 50% de su vida y que el otro 50% era el dinero. Hasta llegó a dar una entrevista de radio en directo mientras le daba al tema.

3. Amy Winehouse: Un ex de la desaparecida Amy, Jonnathan Jeannevol, declaró que la cantante de Rehab no sólo era una adicta al sexo y a las drogas, sino que era “una mujer salvaje en la cama”.

4. Puff Daddy: Desconocemos si es o no un adicto al sexo, lo que sí confesó el actor/rapero es que estuvo 28 horas seguidas haciendo el amor. No sé qué habrá de cierto en esta salvaje confesión.

5. Lindsay Lohan: La que fuera la princesa de Disney es mundialmente conocida por su adicción a las drogas y al alcohol. Y como no hay dos sin tres, también se convirtió en adicta al sexo. Al menos es lo que afirma su ex pareja Riley Giles, a quien conoció durante su estancia en un centro de rehabilitación.

6. Hugh Jackman: Al igual que Tom Hanks, Hugh Jackman es un seguidor del sexo tántrico y es uno de los pocos famosos que ha declarado públicamente que es un verdadero sexoholic.

7. Britney Spears: Su ex, Kevin Federline, ha dejado caer en alguna que otra ocasión que Britney es una adicta sexual. Intuyo que de ahí vendrá la siempre caliente temática de sus hits, como en el vídeclip de I’m a slave 4 u en el que, con su contoneo de caderas, rezuma sexo puro.

8. Hugh Grant: El actor británico protagonizó uno de los mayores escándalos sexuales de los 90. A Mr. Grant se le relacionó con esta adicción después de que la policía le descubriera haciendo cositas inmorales en su BMW con la prostituta Divine Brown. ¿Qué necesidad tendría este galán de cine de pagar a una profesional del sexo teniendo a su lado a un mujerón perturbadoramente bello como Elizabeth Hurley? La jugada le costó su matrimonio con la top model y casi le cuesta su carrera profesional.

9. Whitney Houston: De la cantante se decía que era una sexólica, es decir adicta al alcohol y al sexo.

10. Sting ha alardeado de su capacidad para mantener relaciones sexuales diciendo “Hago el amor ocho horas seguidas, y todas las noches”. La frasecita coincidió con el lanzamiento de su séptimo disco Sacred loved, que habla de amor y sexo, y en su momento muchos la juzgaron como un golpe de marketing. El cantante afirma que es capaz de culminar esos maratones amatorios gracias al yoga. Según expertos, la proeza de Sting “es sexo tántrico”.

En Sacred Love critica cómo se ha denigrado el sexo en la sociedad actual, y lo defiende como un modo de expresión sano si se entiende correctamente.

11. Charlie Sheen: Él mismo se ha declarado adicto al sexo y a las mujeres. De hecho, mencionó que ha tenido más de 5.000 mujeres en su vida ¿Un poco flipado este Sheen no?

12. Tiger Woods: Woods está hecho un tigre y es un verdadero coleccionista de amantes. Desde que se soltó la melena en 2009 se le han conocido más de una docena de romances. Además el golfista es conocido por sus múltiples escarceos con prostitutas de alto standing mientras anda comprometido. Primero fue con su mujer, la modelo sueca Elin Nordegren, luego con la esquiadora Lindsey Vonn. Yo creo que lo suyo es puro vicio y esto de que es adicto al sexo, por mucha me culpa que pregone por las televisiones de medio mundo, no me lo creo ni harta de vino. ¿Ustedes?

13. Robert Downer Jr.: El protagonista de Iron Man declaró ser un masturbador compulsivo, pero que ya ha superado este comportamiento. Dice también -no maten a la mensajera- que la mayoría de los hombres están obsesionados con el sexo.

Que follen mucho y mejor.