13 años de cárcel a Héctor Vázquez por violar a menor de edad en Ags

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado logra sentencia condenatoria de 13 años seis meses de prisión en contra de HÉCTOR VÁZQUEZ CERÓN encontrado culpable del delito de Violación Equiparada en agravio de una menor de edad.

Los hechos fueron descubiertos por la madre de la menor, quien no dudó en acudir de inmediato ante esta representación social para denunciar los hechos, en los cuales narró que una tarde de abril del año 2012 le comentó a su hija que irían a visitar a sus abuelos, sin embargo la menor le dijo que no quería ir, ya que ahí seguramente se encontraría con su tío de nombre a Héctor Vázquez Cerón a quien le tenía mucho miedo; fue en ese momento cuando la denunciante le preguntó él porque de dicha actitud, a lo que la niña, en un acto de valentía toda vez que estaba amenazada por su agresor, le comenzó a narrar los lamentables hechos relacionados con los abusos y ultrajes sexuales que su tío le practicaba, exigiéndole que no dijera nada, ya que de lo contrario la golpearía.

Las investigaciones comenzaron de inmediato, integrándose de manera profesional y escrupulosa la Averiguación Previa correspondiente, lográndose la inmediata detención del inculpado mediante una orden de aprehensión, ya que el Agente del Ministerio Público logró demostrar su probable responsabilidad, en la comisión de los hechos.

Después de haber sido acreditada la responsabilidad del inculpado por la comisión del delito de Violación Equiparada, el órgano jurisdiccional dictó Sentencia Condenatoria en su contra por 13 años y seis meses de prisión, además del pago de la reparación del daño material y moral.