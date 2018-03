11 aguascalentenses avanzan rumbo a la Olimpiada Nacional de Badminton

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La delegación aguascalentense se abió camino rumbo a la Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil 2018, al clasificar con un total de once deportistas en a la final del campeonato selectivo que se celebra en el Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

En la categoría sub 15 individual logran clasificar Santiago Muñiz y Emilio Gutiérrez en la rama varonil, mientras que Mónica Esparza y Martha Velasco en rama femenil de la misma categoría; dentro de la categoría Sub 17 los hidrocálidos clasificados son Josué Pacheco, Atziri Varela y Karol Sandoval y para la categoría Sub 19 Johan Cervantes, Eduardo Palacios, Mixtli Lupercio y Cecilia Ojeda conforman el selectivo estatal.

Cabe destacar que los encuentros finales se desarrollarán este domingo a partir de las 10 hrs, en las instalaciones del Gimnasio Olímpico, tanto en las pruebas individuales como en dobles y mixtos.