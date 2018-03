100 mujeres demandaron a hombres por rechazar paternidad en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, señaló que durante 2017 alrededor de 100 mujeres demandaron a igual número de hombres que habían rechazado su paternidad, y por ende las responsabilidades que eso conlleva.

Para ello, tuvieron que aplicarse pruebas de ADN, que en su mayoría resultaron positivas, por lo cual se indicó la obligación en la manutención de los infantes.

“En el año pasado tuvimos nosotros 116 solicitudes a la Fiscalía por el desahogo de la prueba pericia. En lo que yo he conocido todo este tiempo, solamente en uno o dos se señaló que no era el padre biológico. Yo siempre he dicho, la mujer no se equivoca, ella sabe quién es el padre biológico.”

Añadió que la prueba de ADN es infalible, por lo que invitó a las mujeres acercarse a las autoridades, si el padre de su hijo se niega a reconocerlo, para lograr que este reciba la manutención que mandata la ley.

“Se toma muestra del menor, del presunto padre y de la madre, para determinar la compatibilidad de genes. Es una prueba infalible, arroja una certeza del 99.99%.”