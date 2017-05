10 parejas del mismo sexo han ganado un amparo para casarse en Ags.: SerGay

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- En Aguascalientes hay 10 parejas del mismo sexo que han recurrido a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder concretar su matrimonio por la vía civil y han tenido el fallo a su favor, según refirió el vicecoordinador del Colectivo SerGay, Manuel Alejandro Gutiérrez.

No obstante, de las 10 parejas únicamente tres han completado la unión legal ante el Registro Civil de Aguascalientes mientras que el resto pueden hacerlo cuando así lo crean conveniente.

Dichos amparos se han promovido desde el 2014 a la fecha, añadió Manuel Gutiérrez.

Sobre el proceso jurídico para promover los amparos y el tiempo que suele transcurrir desde la presentación ante la Suprema Corte de Justicia y la resolución del mismo, el activista aseveró que se han reducido los tiempos y ahora se puede obtener el fallo en un tiempo aproximado de cuatro meses, cuando anteriormente se podía tardar varios años.

No obstante Manuel Gutiérrez lamentó que en Aguascalientes todavía se tenga que recurrir a un amparo para que se pueda acceder al matrimonio entre personas del mismo sexo debido a que el Congreso Estatal no ha querido entrarle a la modificación a las leyes para que no existan estas trabas y que las parejas homosexuales que así lo decidan puedan acudir al Registro Civil a celebrar la unión legal sin ningún impedimento.