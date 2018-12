10 consejos para realizar tus compras navideñas

Cuida tu Futuro

En época de navidad hay el riesgo de que te salgas de tu presupuesto por la compra de regalos y los eventos sociales o familiares. Puedes evitarlo si organizas tu dinero y planificas tus actividades.

Estos 10 consejos te pueden ayudar a comprar de manera inteligente y ahorrar.

1. Ten una lista. Haz una lista de regalos tomando en cuenta los gustos y necesidades de las personas a las que vayas a regalar, para no “botar” el dinero. Incluye otras compras como alimentos, bebidas y decoración navideña.

2. Fija un presupuesto. Define cuánto vas a gastar en todas las cosas de la lista, tomando en cuenta tus ingresos. Antes resta tus gastos fijos como arriendo, servicios básicos, pensión escolar, etc., para que no te sobreendeudes.

3. Investiga y compara. Averigua dónde hay las cosas que quieres comprar, mira su calidad y averigua los precios. También puedes buscar en internet.

4. Define el medio de pago. Puedes llevar efectivo, separado según las cosas que vayas a comprar; por ejemplo, $30 para regalos y $15 para adornos navideños. O una tarjeta de crédito, viendo antes qué cupo disponible tienes y si tendrás el dinero para pagar toda la cuenta a fin de mes, para evitar pagos diferidos con intereses.

5. Dedica tiempo. No compres con apuro para que puedas concentrarte y evitar compras rápidas que no resulten muy buenas. Anda con ropa cómoda y con pocas cosas en la mano, como carteras, bolsos, etc.

6. Relájate y ajústate a la lista. Cuando estés en los almacenes habrá mucha gente. Mantén la calma y mira siempre tu lista para que compres solo lo que necesitas. No te dejes llevar por ofertas o artículos tentadores.

7. Revisa lo que compras. Mira las instrucciones del producto, fecha de caducidad, edad de uso si son juguetes, etc. Fíjate en la calidad versus el precio. Si es ropa, pruébatela. Pregunta si se aceptan devoluciones, hasta cuándo y si hay garantía en caso de daño.

8. Guarda todas las facturas. Pide facturas con tus datos. Te servirán como constancia de compra para cambio, y algunas para el Servicio de Rentas Internas (SRI) en caso hagas deducción de gastos personales para el pago del impuesto a la renta.

9. No esperes a última hora. Haz tus compras con anticipación para evitar precios elevados y no tener dificultades.

10. Recuerda. Puedes crear tus propios regalos. Que lo importante no es el precio sino el detalle y el cariño. Que es mejor dar cosas útiles, que se vayan a usar. Que las compras “emocionales” (las que haces sin pensar) son las que más perjudican tus finanzas.