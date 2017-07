10 apagones diarios en las calles por las lluvias: Héctor Anaya

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hasta una decena de apagones diarios se presentan en la ciudad de Aguascalientes, debido a las intensas lluvias, calculó Héctor Anaya Pérez, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento capital.

Nombró las avenidas Ayuntamiento, Convención Sur y el bulevar a Zacatecas entre las arterias que registran mayor frecuencia de fallas de alumbrado público.

Al respecto, el funcionario mencionó que varios casos se originan debido a que varias de las instalaciones tienen años de antigüedad por lo cual se planteará al Cabildo un proyecto para reponer el cableado; aunque reconoció que este pudiera ser demasiado costoso en lo económico.

Entrevistado en el Miércoles Ciudadano, Anaya Pérez dijo que las lluvias intensas de los días recientes en Aguascalientes han derivado en recurrentes interrupciones en el servicio de alumbrado público.

“Tenemos un promedio diario de diez apagones en distintos puntos de la ciudad, sobretodo cuando tenemos una precipitación muy intensa. Las instalaciones son muy añejas y las canalizaciones están sumamente deterioradas, pero de inmediato acude personal de Alumbrado Público a restablecer el problema y garantizar seguridad de peatones y conductores de autos”, resaltó.

– ¿Hay cuadrillas de día y de noche?

– Es un servicio que permanece las 24 horas del día. Aun y aún cuando está la precipitación, los trabajadores de alumbrado siguen operando con las medidas de seguridad.

– ¿Cuál es el promedio que tardan en arreglar el desperfecto?

– Depende, porque hay que localizar la falla y todo un circuito comprende un área de denominación de metros lineales. A veces pedimos la comprensión de la ciudadanía cuando no se reestablece de manera inmediata en alguna avenida o calle, no es porque no queramos, sino que estamos teniendo problemas para localizar dónde se da la falla.

– ¿Estos apagones son en general en toda la ciudad o algunos puntos?

– Sí hay puntos muy identificados. Lo que es avenida Ayuntamiento, tenemos un problema reiterado. También Convención Sur, a la altura de lo que era el Auditorio Morelos hoy Poliforum y lo que es bulevar a Zacatecas, en el tramo de avenida Convención a Canal Interceptor también es recurrente. Vamos a pedirle al presidente de la comisión de Limpia y Alumbrado del Cabildo (Gustavo Tristán) nos de la oportunidad de exponer el proyecto para reponer este cableado y disminuir los reportes de fallas.

– ¿Cuánto se va a invertir?

– Nos llevaría una inversión multimillonaria, pero lo vamos a plantear para que sea de manera gradual y ellos nos indicarán cuanto presupuesto se destinará para el próximo año.

– ¿Cuanto cuesta?

– No me gustará adelantar cifras, sino antes platicar con ellos.