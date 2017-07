10 aguascalentenses viajaban en el trailer abandonado en San Antonio, Tx

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Son 10 los migrantes de Aguascalientes que iban en el trailer que fue abandonado en San Antonio, Texas, 7 de ellos están hospitalizados y 3 más se encuentran desaparecidos.

3 son oriundos de Calvillo y 7 más de El Llano.

El Clarinete charló con Esmeralda Gómez Moreno, habitante de la comunidad de Palo Alto cabecera municipal de El Llano quien confirmó que su hermano y cuatro personas más están hospitalizadas en San Antonio, Texas.

Un empleado de la delegación de la Secretaría de Gobernación confirmó a este diario digital que otras dos personas de El Llano están en calidad de desaparecidas.

En la breve entrevista con Esmeralda Gómez tras cierta reticencia indicó que “nada más les puedo decir eso, ellos están pues por lo hemos mi hermano, mi familiar está estable“.

¿Entonces si va a salir bien del hospital ?

-Gracias a Dios si, bueno eso esperamos.

¿No sabe los demás cómo estarán?

-Pues hasta donde tengo entendido, todos están estables y uno está muy delicado.

¿Sabe cuando podrían regresar a Aguascalientes?

-No, no sabemos nada, no sabemos cuando vayan a venir o qué va a pasar con ellos.

¿ Alguien de su familia ya está allá para estar acompañándolos?

– No, nadie está allá.

¿ El gobierno de aquí (de Aguascalientes) no los ha apoyado para esa situación?

-Sí de hecho están arreglando eso, están viendo en Relaciones Exteriores para ver si les dan un permiso para que puedan estar allá.

Finalmente comentó que ella tiene conocimiento de que son 5 personas que están hospitalizados.

Por otra parte se logró conocer que Mario Serna Esqueda padre del joven de 17 años, Johnny Serna Ramírez, quien estaba grave en el nosocomio de aquella entidad, esté martes viajó para la frontera del país, luego de que al parecer ya habría conseguido una visa humanitaria para acompañar a su hijo y a su cuñado, Mario Ramírez quien será dado de alta este mismo día.